Biella, riapre lo sportello Atap alla stazione San Paolo

A partire da domani, 3 giugno, sarà riaperto al pubblico l’ufficio Atap situato alla stazione ferroviaria di Biella per la sola vendita di titoli di viaggio e il pagamento di sanzioni amministrative. Le funzioni dell’ufficio relazione con il pubblico sono svolte mediante servizio telematico attraverso i seguenti canali: per richieste informazioni ai seguenti canali: e-mail a: segreteria@atapspa.it; numeri di telefono: 0158488411; 0158488446; 800 912 716; per inoltrare reclami ai seguenti canali: e-mail: segreteria@atapspa.it; numeri di telefono: 0158488446; 800 912 716.

Lo sportello di vendita di titoli di viaggio, a partire dal 3 giugno e fino a nuove disposizioni, osserverà il seguente orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 dal lunedì al venerdì (sabato chiuso). Inoltre gli accessi all’ufficio da parte dell’utenza saranno contingentati consentendo la presenza contemporanea di un massimo di 2 persone (oltre agli operatori) che dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.