2 giugno, Pella: “Ripartire incarnando i valori fondativi della nostra Repubblica"

“Festeggiamo la nascita della nostra Repubblica, in questo frangente alla prova della ripartenza e della coesione dopo il terribile e doloroso periodo dell'epidemia da coronavirus”. A parlare il deputato e vice presidente vicario dell’Anci Roberto Pella. “Affrontiamo la ripartenza incarnando i valori fondativi della nostra Repubblica: unità, lavoro, diritti, dignità – sottolinea il parlamentare biellese - Nella deposizione della corona all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi c'eravamo tutti, in particolare i sindaci che ormai da quattro anni erano soliti aprire la parata dei Fori Imperiali in questa giornata. Quest'anno resteremo nei nostri territori, condividendo con i cittadini il messaggio di speranza e ripartenza, per festeggiare la Repubblica italiana”.