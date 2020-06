Mongrando, discussi bilancio e mozioni della minoranza al consiglio comunale

Durante il consiglio comunale svoltosi lunedì 25 maggio si sono discussi gli ordini del giorno inerenti le variazioni d'urgenza al bilancio e la ridistribuzione dell'avanzo di amministrazione.

Gli ultimi punti del consiglio in discussione erano le mozioni presentate dal gruppo Progetto Mongrando che trattavano l'erogazione di contributi alle attività produttive per l'acquisto di DPI, la sospensione dei tributi locali e la riduzione della tassazione di competenza comunale per le attività commerciali.

A seguito della presentazione da parte del consigliere Gazzola la maggioranza, al fine di dare un segnale ancora maggiore di collaborazione, ha chiesto di ritirare le suddette mozioni e di ripresentarle a seguito di opportuna riunione dei capigruppo che avrà il compito di formularne tre nuove che verranno controfirmate da tutti i componenti del consiglio comunale.