Fratelli d'Italia festeggia la Repubblica in piazza: "Serve fase 3 a sostegno dell'economia"

Sono state più di 250 le persone che questa mattina hanno aderito alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia in Piazza Santa Marta, in un clima festoso e nel pieno rispetto delle regole sulla sicurezza. Al centro delle proteste dei presenti, la gestione del Governo, soprattutto a livello lavorativo ed economico, del periodo di emergenza.

"Il Governo - si legge nella nota firmata dal partito - non ha supportato l’Italia che produce ostacolando le aziende che erano pronte a riaprire nell’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, obbligando loro ad adeguarsi a protocolli di sicurezza inattuabili che, nella sostanza, ne impedivano la ripartenza. Non ha supportato partite iva e artigiani. Un Governo che continua ad ignorare la cassa integrazione ma non fa mancare il sostegno all’acquisto dei monopattini, che ha sempre fatto suo il tema della conciliazione dei temi di vita delle donne, ma che alla prova dei fatti le ha lasciate da sole a gestire i propri bambini. Un governo baluardo di inadeguatezza e incompetenza che, coerentemente, ignora l’importanza del mondo dell’istruzione annunciando “Tutti promossi”, dimenticandosi però di dirci quando si tornerà a scuola.

Un governo che ha dimostrato grave disattenzione anche per il nostro comparto produttivo, il tessile e moda, pilastro economico nazionale e del territorio. Un settore, che a seguito della crisi sanitaria, ha subito danni per miliardi di euro, fabbriche chiuse, ordini saltati, brusco rallentamento della produzione. Ma la piazza di oggi, la piazza di Fratelli d’Italia, è anche una piazza delle proposte, è una piazza che dice di resistere, resistere, resistere. Proponiamo una “fase tre” fatta di misure urgenti per sostenere le industrie, i piani per l’occupazione e gli investimenti per la formazione. I lavoratori non vogliono sussidi, vogliono il lavoro. I lavoratori vogliono costruire le condizioni economiche e sociali per la dignità della vita.

Proponiamo un abbattimento delle tasse, l’azzeramento della burocrazia, l’annullamento del decreto dignità per una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro. Proponiamo la reintroduzione dei voucher perché riteniamo che gli italiani possano fare i lavori stagionali al posto degli immigrati. Proponiamo l’abbattimento del cuneo fiscale nella misura dell’80%, immediatamente su chi avrebbe la possibilità di accedere alla cassa integrazione e non ci accede. Proponiamo un nuovo patto di rigenerazione che parta dallo shock fiscale. Oggi 2 Giugno è la festa della Repubblica. Ricordiamo che il primo articolo della Costituzione indica come la nostra Repubblica sia fondata sul lavoro. Festeggiamo questa giornata con la speranza di una grande rinascita. Uniamoci tutti sotto la nostra bandiera tricolore, simbolo unitario della nazione".