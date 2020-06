Festa della Repubblica: la Banda di Cerrione va "in scena" VIDEO

La Banda "Musicale di Cerrione" con grande piacere vi presenta l'Inno di Mameli "da casa". "Circa un mese fa -commentano gli ideatori dell'evento- nostalgici delle nostre attività e della nostra musica, abbiamo chiesto a tutti i musicisti della banda di filmarsi durante l'esecuzione dell'Inno Nazionale, in occasione della Festa della Repubblica. 46 musicisti, il maestro Folli e il piccolo Giacomo, figlio di Irene ed Emile (chissà, un futuro componente della nostra banda) si sono subito messi in gioco eseguendo ciascuno la propria parte e, grazie alla disponibilità di Fabio Bolla e Riccardo Perotti, è stato montato il video che vi presentiamo.

Quest'anno non saremo né in piazza né per le vie del paese, ma speriamo di rendere comunque onore alla Festa della Repubblica. Buona Festa della Repubblica a tutti. Viva la Banda, viva Cerrione e viva l'Italia!".