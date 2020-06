Dal Nord Ovest – Bloccati in montagna, escursionisti salvati dal Soccorso Alpino

Si sono concluse ieri sera due operazioni di soccorso in Valle Maira. Un gruppo di 3 escursionisti era rimasto bloccato al Colle Oserot a causa di un forte temporale con grandine. Sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a piedi, saliti sia dalla Val Maira, sia dalla Valle Stura. Le squadre li hanno rifocillati e accompagnati al rifugio della Gardetta dove hanno passato la notte.

Nel frattempo, sempre in Val Maira, una cordata di alpinisti è rimasta bloccata durante la fase finale della discesa in corda doppia dalla Rocca Castello a causa di una corda rimasta incastrata. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino civile e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si è portata in parete nei pressi degli alpinisti bloccati e, comunicando a voce, li ha guidati lungo una cengia fino a ricongiungersi con i soccorritori. Grazie a una schiarita, è stato possibile l'invio in loco dell'eliambulanza 118 che ha tratto in salvo i due malcapitati stanchi e ipotermici a causa del temporale che ha imperversato in zona. I tecnici hanno recuperato poi il loro materiale e gli zaini.