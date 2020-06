Ubriachi nei bar cittadini, per uno scatta la denuncia

Tre casi di persone ubriache, sono stati segnalati alla centrale operativa delle forze dell'ordine nella sola giornata di ieri. Nel primo locale i due uomini, identificati in seguito e già noti ai Carabinieri, creavano alcuni problemi nel dehor. L'intervento dei militari ha riportato la calma e consigliato ai due ubriachi, di tornare nelle loro abitazioni.

Diverso, invece, il secondo caso. L'uomo creava disturbo al gestore del bar e agli avventori stessi. Identificato in un uomo di 52 anni anch'esso noto alle forze dell'ordine, i militari hanno dovuto allertare l'ambulanza del 118 per le evidenti condizioni di ebbrezza del biellese. Il 52enne è stato così affidato ai sanitari per il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano e le relative cure del caso. Ora il biellese però potrebbe essere denunciato per ubriachezza molesta.