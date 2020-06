Incidente a Candelo tra una bicicletta e un'auto. Ciclista in ospedale

Attimi di paura, lunedì mattina alle 9,30 in via Iside Viana a Candelo, quando una bicicletta con in sella un ragazzo sordo si è scontrata con un'autovettura. La scena, alla vista dei presenti, ha lasciato presagire al peggio con la bici incastrata sotto il veicolo.

In realtà il giovane è stato trasportato, dall'ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano in codice verde e se la caverà con pochi giorni di prognosi. Gli accertamenti sulla dinamica sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Biella.