Weekend affollato a Viverone, dal 3 giugno si riapre la balneazione con quasi due settimane di anticipo

"Molta gente e non ho mai visto tante moto come domenica 31 maggio". Le parole del sindaco Renzo Carisio lasciano intendere che il lago di Viverone è stato letteralmente preso d'assalto dai turisti. Ma tutto sommato le persone si sono comportate a dovere, in pratica, cercando di tenere ben presente l'ordinanza, mirata ad evitare il pericolo di contagio con possibili assembramenti, con i pedoni che utilizzano la passeggiata obbligatori ad usare dispositivi di protezione individuali per finire al mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.

"Avevamo due vigili in giro per controlli -commenta Carisio- ma a parte la solita frangia che si ritiene al di sopra di tutto e tutti, non abbiamo riscontrato problematiche e i commercianti hanno lavorato tutti. La perfezione non c'è stata e qualcuno, infischiandosene del decreto, è stato notato senza mascherina".

Domenica, vista la giornata, il lago è stato preso d'assalto anche dai centauri. "Non ho mai visto tante moto così -continua il primo cittadino-. E' stata una vera invasione. Per noi l'importante è che procedano sul lungolago a velocità moderata e se sostano nelle zone a pagamento rispettino gli obblighi. Anche in questi casi non ci sono stati problemi".

Viverone preso d'assalto da tante persone desiderose di uscire, vivere all'aria aperta e godersi il sempre bello spettacolo delle calme acque del lago. In un contesto di ritorno alla quasi normalità, il rammarico del futuro ancora incerto per il Coronavirus, è una spina nel fianco per Renzo Carisio. "Sì certamente, spiace moltissimo per le tantissime manifestazioni in programma, ora annullate e che non verranno recuperate. Oltretutto la movida è impossibile, allo stato attuale, per le distanze imposte".

Ma Viverone continua a lavorare per accogliere il turismo e a breve si attende l'ok da parte di Arpa Piemonte per il taglio delle alghe. "Li stiamo aspettando per i controlli -conclude il sindaco- e verificare le zone dove dovrà avvenire il taglio. Intanto ci portiamo avanti e nei giorni scorsi, grazie ad alcuni volontari, abbiamo provveduto al due trattamenti per la lotta biologica alle zanzare con il materiale fornito da Ipla".

E dell'ultima ora la notizia dell'apertura anticipata di 15 giorni del previsto lockdown imposto alla stagione balneare piemontese a causa del Coronavirus. La Regione, infatti, ha anticipato al 3 giugno la riapertura delle spiagge distribuite su 7 laghi e due corsi d’acqua, 58 delle quali hanno ricevuto il bollino di eccellenza. "Quest’anno a causa del Coronavirus - ha spiegato l’assessore all’Ambiente e alla tutela delle acque, Matteo Marnati - l’apertura era stata posticipata al 15 giugno, ma si è deciso di anticiparla per dare fiato al turismo locale. Dobbiamo riscoprire le nostre bellezze. I nostri laghi. Aiutiamo la nostra economia turistica e godiamoci paesaggi suggestivi e unici".

Le spiagge con certificazione di primo livello ovvero di "eccellenza" sono dunque 58 distribuite su 7 laghi. La maggior parte si trova sul lago Maggiore dove se ne possono scegliere 37: altre 10 si trovano sul lago D’Orta, 4 sul lago di Viverone, 3 sul lago di Mergozzo, 3 sul lago Sirio, 1 sul lago di Avigliana. Arpa Piemonte, continuerà ad effettuare monitoraggi anche nel corso della stagione che terminerà il 30 settembre. Sono più di 500 i campioni di parametri microbiologici acquisiti annualmente.