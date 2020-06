2 giugno, i sindaci biellesi uniti nel ricordo dei caduti del coronavirus FOTO e VIDEO

L’Inno d’Italia ha risuonato questa mattina, 2 giugno, nel parcheggio antistante l’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Ad intonarlo, stretti nel ricordo e uniti nella gratitudine, la maggior parte dei sindaci biellesi. Arrivati da ogni angolo del territorio per commemorare chi ha perso la vita e rendere omaggio agli operatori sanitari che hanno agito in prima persona nei mesi segnati dall’emergenza coronavirus.

Negli interventi rivolti alla platea – letti dal sindaco di Ponderano Roberto Locca, dal presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e dal commissario dell’Asl Biella Diego Poggio – si è posto l’accento sull’importanza della Festa della Repubblica, mai come questa volta, molto sentita da tutta la comunità biellese.

“È stato emozionante ritrovarsi tutti insieme davanti all’Ospedale – confida Antonio Filoni di Mongrando – per ricordare quelle persone che ci hanno assistito nell’ultimo periodo”.

Sulla stessa linea d’onda anche il primo cittadino di Bioglio, Stefano Ceffa: “Tutti noi abbiamo ragionato sul fatto che, in fondo, ciò che è accaduto dentro gli ospedali ha fatto riflettere e fuoriuscire lo spirito e i valori del 2 giugno: il sacrificio, l’operare e il nascondimento. Sono orgoglioso della presenza corale di tutti i sindaci”.

Al termine della cerimonia, ripresa anche dalle telecamere di Rai 3 Piemonte, è stato consegnato ai sindaci l’elenco nazionale dei caduti del personale medico e infermieristico. Ma gli atti pubblici di riconoscenza dei primi cittadini non terminano qui: tra qualche settimana, si organizzeranno manifestazioni analoghe per onorare i Carabinieri, la Questura, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco e la Magistratura. Un segno tangibile di profonda unità corale di cui oggi ce n’è davvero un gran bisogno.