Piemonte nella black list della Grecia: test e quarantena

C'è anche il Piemonte nella "black list" della Grecia. Le autorità locali hanno reso noto che i passeggeri che, dal 15 al 30, sbarcheranno da voli provenienti da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto (ma anche da altre zone europee particolarmente colpite dal Covid), verranno sottoposti a test sierologico all'arrivo in terra greca ed è richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato in attesa dei risultati.

Se il test è negativo, il passeggero dovrà mettersi in auto quarantena per sette giorni; se il test è positivo, viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni. Di fatto una chiusura vera e propria, almeno per tutto il mese di giugno, a chi arriva da un'ampia fetta del Nord Italia. Sulla decisione, già oggetto di accese polemiche, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato l'organizzazione di un incontro urgente con il suo collega greco.