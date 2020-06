Patelli (Lega): “Ai 5 Stelle Biella consiglio di informarsi meglio e prendere appunti prima di evitare figuracce"

“Ancora una volta di più il Movimento 5 Stelle biellese, al pari di quello nazionale, si mostra ai cittadini per quello che è: un gruppo di persone astiose, arroganti dedite soltanto a gettar fango sugli altri. Il che si traduce, come sempre, nel voler oscurare il loro vuoto politico, amministrativo, istituzionale. Se volessero mai conoscere l’attività parlamentare dei deputati del territorio, compreso quello della sottoscritta basterebbe consultare il sito della Camera dei Deputati. Ma forse si accorgerebbero che le uniche parole al vento sono le loro. Non ricordo, infatti, una sola azione concreta concepita e portata avanti dai 5 stelle biellesi. Magari se ci informassero saremmo tutti contenti, è importante conoscere chi si spende per il bene del proprio territorio.

Parlando delle critiche al Ministro Azzolina penso e credo, al pari di tantissimi italiani, ivi compresi i suoi alleati di maggioranza e di partito, pardon Movimento, che siano tutte meritate. Sapere quante volte è citata la parola “Studente” vuol dire aver letto e riletto e riletto a fondo il Decreto Scuola, cosa che invece credo sia sconosciuto al Gruppo 5 Stelle di Biella, esattamente come sfugge loro il fatto che per quanto riguarda l’assunzione di 80 mila precari, 32 saranno a tempo determinato per il prossimo anno scolastico, mentre per quanto riguarda il concorso se ne riparlerà in autunno. Ma saranno tutti assunti? Il condizionale è d'obbligo dal momento che nel loro comunicato affermano '…saranno selezionati i docenti migliori da mandare in cattedra, i più preparati…'. Insomma, parole che hanno mandato su tutte le furie i Sindacati. Oltre il danno la beffa quindi per quegli insegnanti che, guarda il caso, nei prossimi giorni saranno in migliaia a manifestare ordinatamente, con tutti i dispositivi e a distanza di sicurezza. Esattamente come hanno già manifestato tanti genitori. E, a settembre, c’è da aspettarsi anche gli studenti in piazza. Forse anche loro non sono molto contenti di ciò che dice il Ministro Azzolina, dalla quale ancora non abbiamo la data certa dell’inizio del prossimo anno scolastico. Si parla poi di 800 milioni stanziati per l’edilizia scolastica, mi spiace deluderli ma i milioni stanziati per il capitolo sicurezza nella scuola, che riguardano varie voci (edilizia, dpi ecc.), sono soltanto 331, evidentemente insufficienti.

Se poi volessimo parlare delle mascherine in classe… ma diverrebbe un discorso molto più lungo e mortificante per il Ministro Azzolina e tutto il Governo. Comunque ringrazio il Gruppo 5 Stelle di Biella per avermi dato la possibilità di dargli un suggerimento importante: informatevi meglio e prendete appunti perché la politica è una cosa seria e non 4 chiacchiere al bar tra amici". Lo ha dichiarato l’onorevole Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera.