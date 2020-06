Domenica di Pentecoste all’aperto a Occhieppo Inferiore tra ingressi contingentati e fedeli con mascherine

La comunità di Occhieppo Inferiore si riunisce al Parco Area Verde per celebrare la solennità della domenica di Pentecoste. 200 i fedeli presenti ieri mattina alla liturgia organizzata dall’Unità Pastorale Occhieppo: tutti con mascherina e opportunamente distanziati come da disposizioni vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. “È stato emozionante ritrovarci dopo tanti mesi di lockdown e lontananza – confida al telefono il parroco Fabrizio Mombello – Abbiamo vissuto un momento di gioia e di profonda spiritualità”.

Nell’omelia, grande spazio all’opera dello Spirito Santo. “Ci aiuta ad uscire dalle nostre paure – spiega don Fabrizio - e ci incoraggia ad avvicinarci spiritualmente verso gli altri”. Presente alla funzione anche il sindaco Monica Mosca, insieme ai volontari della Protezione Civile. “Gli ingressi erano contingentati e si è provveduto ad aiutare i volontari della parrocchia nell’opera di igienizzazione delle sedie, tenute a debita distanza le une dalle altre – commenta il primo cittadino – Tutto si è svolto nel modo corretto, rispettando appieno le norme di sicurezza”.