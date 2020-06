Cossato, il sindaco Moggio sui social: “Guarito dal Covid-19”. E annuncia: “270mila euro per famiglie e imprese”

“Sembra che questo brutto periodo stia terminando ma non abbassiamo il livello di guardia perché il virus è sempre presente ed è ancora tra noi. Io stesso ho avuto la brutta esperienza, purtroppo, di essere colpito in prima persona. Ne sono uscito bene ma posso garantire che è un’esperienza che non si augura a nessuno”. A darne notizia, nella consueta diretta sui canali ufficiali social del Comune, il sindaco di Cossato Enrico Moggio, che aggiunge: “Ricordate sempre che la mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento sociale sono gli strumenti più importanti per bloccare questa epidemia. Meno ci sarà diffusione in questa estate più avremo possibilità di trascorrere un inverno sereno”.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha annunciato un importante provvedimento volto a sostenere le attività commerciali presenti in città: “Verrà erogato il prima possibile uno stanziamento, tra contributi diretti e sgravi delle imposte comunali, di 150mila euro per aiutare le imprese cossatesi che sono state duramente colpite dalla chiusura causata dall’emergenza sanitaria del Covid-19”. Novità importanti anche per l’estate. “È stata predisposta una cifra complessiva di 120mila euro – annuncia Moggio - per contribuire alle spese delle famiglie che nel periodo estivo intenderanno affidare i propri figli ad un servizio di babysitter o incentivare l’apertura di alcuni centri estivi che diverse associazioni stanno organizzando sul nostro territorio”.