Coronavirus, salta anche l'edizione 2020 di Arci Brovato...è la festa: niente grigliate e concerti serali

Rinviata l'edizione 2020 della kermesse “Arci Brovato...è la festa” di scena, come tutti gli anni, a Valle San Nicolao. A comunicarlo lo stesso staff sulla propria pagina Facebook: “Venerdì sera, presso il circolo, si è tenuta una riunione per decidere se era possibile fare l'edizione 2020 della nostra amata festa. Purtroppo ci vediamo costretti a rinviare l'intera programmazione al 2021 visto le attuali normative previste per la somministrazione di cibo e bevande, e quelle previste per i concerti. Vedremo nei prossimi mesi se qualcosa cambierà e, se le linee guida saranno meno severe, ci riserviamo di organizzare qualche cena e qualche live per il mese di agosto. Grazie a tutti e arrivederci al 2021”. Notizia triste per molti biellesi che dovranno rinunciare ai classici piatti della tradizione, alle grigliate e ai concerti musicali delle serate d'estate.