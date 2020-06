Casa della Salute dopo l’emergenza Covid: Intervista al direttore sanitario Gemma Scoccia

Due mesi intensi quelli di Casa della Salute, poliambulatorio specialistico di Sandigliano, che non ha mai chiuso per aiutare a mantenere un servizio di pubblica sanità. Dalle parole del direttore sanitario, la Dott.ssa Gemma Scoccia, responsabile della struttura, traspare grande soddisfazione per il lavoro svolto, in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid: “Abbiamo aiutato a mantenere un servizio di pubblica sanità, visto che gli ospedali erano ovviamente impegnati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, e visto anche che urgenze e patologie, come ad esempio fratture, traumi, ma anche patologie a livello tumorale, purtroppo non erano magicamente scomparse”.

“Nei mesi passati l’affluenza negli ambulatori di Casa Salute si è ovviamente ridotta – prosegue la Dott.ssa Scoccia - abbiamo provveduto a mettere in atto sia le ordinanze del Decreto Legge, che le precauzioni consigliate dall’ordine dei medici, per cui molti esami non hanno potuto avere luogo, come ad esempio la TAC al torace e tutte quelle analisi che potevano portare ad un’alta diffusione del contagio”. Un’attenzione alle disposizioni che sono state meticolosamente e prontamente seguite all’interno della struttura, che ha come grande vantaggio il fatto di possedere spazi ampi, in grado di aiutare nel distanziamento interpersonale.

“Le altre analisi venivano effettuate esclusivamente dopo un triage telefonico – continua la dottoressa – Necessario era l’uso di mascherine, guanti e copriscarpe per tutti, ovviamente, e Casa della Salute ha fornito a tutti i suoi utenti gli strumenti di protezioni individuale di modo da facilitare questo importantissimo passaggio. Inoltre a tutti i dipendenti della struttura che lo desideravano, su invito dell’amministratore delegato Marco Fertonani, è stato effettuato il test sierologico per verificare se avevamo contratto il virus”. Agli utenti prenotanti veniva poi indicato un orario in cui presentarsi agli ambulatori, di modo da non creare affollamento. Alcuni dei servizi sospesi stanno man mano riaprendo, come ad esempio quelli legati all’odontoiatria, ma pur mantenendo tutte le precauzioni del caso. Per esami e servizi ambulatoriali è possibile effettuare prenotazioni in via telefonica al numero 015 9248070.

