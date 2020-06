A Biella c’è voglia di normalità dopo mesi di lockdown: i negozi del centro restano aperti per il 2 giugno

Dopo mesi di lockdown, il Biellese prova a rimettersi in marcia per tornare il più velocemente possibile alla normalità. Domani, 2 giugno, nonostante la ricorrenza della Repubblica, molti negozi del centro di Biella terranno le saracinesche alzate. Molti hanno voglia di uscire e, complice il clima favorevole che preannuncia la venuta della stagione estiva, la meta ideale potrebbe essere proprio il cuore pulsante della città. Tutti i commercianti hanno adottato le misure più idonee per garantire ai clienti la massima sicurezza e in tutta tranquillità. Gli orari dei negozi aperti saranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.