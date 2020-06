2 Giugno, sindaci biellesi davanti all'Ospedale per ricordare gli operatori impegnati nei mesi del coronavirus

Sarà un 2 Giugno molto particolare per la comunità biellese. Domani, in occasione della Festa della Repubblica, molti sindaci della nostra provincia si recheranno davanti all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per rendere omaggio a tutte e a tutti gli operatoti e operatrici che hanno lavorato in questi mesi terribili, segnati dal coronavirus. I primi cittadini, rispettando le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, intoneranno l'Inno d'Italia. Il ritrovo è alle 10.15, nel parcheggio antistante la struttura ospedaliera.