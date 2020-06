Sagliano Micca, Enrico Prina Mello è il nuovo assessore della giunta Antoniotti

Il sindaco Andrea Antoniotti ha firmato il decreto che nomina Enrico Prina Mello nuovo assessore del comune di Sagliano Micca in sostituzione di Davide Raniero che ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana. “Ancora una volta l’amministrazione comunale intende ringraziare per tutto quanto ha fatto e realizzato nel corso di questo anno” spiegano in una nota stampa.

Enrico Prina Mello, 51 anni, laureato in ingegneria ed impiegato tecnico presso Città Studi, si occupa di sistemi informativi e cooperazione internazionale. Consigliere comunale dal 1999, si è occupato nelle precedenti legislature ed in quella in corso di innovazione digitale con il progetto che ha portato la scuola primaria fra le prime nel Biellese ad essere dotata di strumenti multimediali in ogni classe e di ipad per insegnanti e studenti.

“Ha altresì promosso, concretizzato e continua tuttora a seguire l’insieme dei progetti che hanno consentito attraverso la raccolta puntuale, la realizzazione ed il monitoraggio dei punti di raccolta, la formazione ed il controllo delle modalità di conferimento, di raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa in vigore – si legge nel comunicato - La nomina ha raccolto il consenso unanime ed entusiasta degli amministratori comunali che hanno potuto apprezzare da tempo le sue caratteristiche di disponibilità, pacatezza, determinazione e concretezza di cui Sagliano Micca potrà beneficiare in misura ancora maggiore con il nuovo incarico. Al nuovo assessore gli auguri di buon lavoro al servizio della comunità”.