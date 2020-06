Dl Rilancio, Pella: "Lavorare per riforme e utilizzo credibile risorse, senza sprechi"

“Dal ciclo di audizioni sul Dl Rilancio conclusosi la settimana scorsa in Commissione Bilancio emerge un filo conduttore: dal Presidente dell'UPB Pisauro che ha sottolineato la necessità di individuare scelte strategiche per la riattivazione della spesa in conto capitale alla Corte dei Conti che ha rilevato come il Decreto non indichi chiare linee di sviluppo per gli investimenti che nel 2019, invece, grazie alla forte spinta degli Enti Locali, erano ripartiti per finire alle considerazioni illustrate dal Governatore della Banca d'Italia Visco sulla richiesta di interventi risolutivi e rapidi per il Paese e per i cittadini. Il Paese ha bisogno di un piano di riforme e di obiettivi pluriennali sostenibili”.

A sottolinearlo ancora una volta il componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Roberto Pella, che prosegue: “Prioritario sarà quindi il lavoro in Commissione per migliorare il Decreto, auspicando che ascolto e dialogo siano fattivamente gli strumenti della maggioranza così a lungo evocati ma ancora non utilizzati. E a seguire, attesa per la prossima settimana dal Governo, una vera e propria proposta di semplificazione burocratico-ammnistrativa, secondo un modello di controlli esercitabili nel tempo che abbiamo visto funzionare in emergenza, in grado di snellire le procedure a livello sia locale sia nazionale”.

“Come indicato dal Presidente Silvio Berlusconi e dal Responsabile Economico Brunetta, dovremmo saper costruire un Piano Nazionale delle Riforme il più possibile condiviso da una piattaforma di lavoro composta da tutte le forze parlamentari, in grado di spendere le ingenti risorse a disposizione, comprese quelle del MES per la ristrutturazione del nostro sistema socio-sanitario e assistenziale, in maniera credibile e lungimirante” ha concluso il deputato forzista.