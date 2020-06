Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in giugno

Il nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove. Come suggerisce il proverbio contadino «Giugno la falce in pugno», per la natura segna un periodo di grande fioritura: dalla mietitura dei campi di grano al taglio dell'erba nei prati, alla frutta che in molte specie raggiunge la giusta maturazione ed è pronta per essere raccolta; senza dimenticare i tanti fiori che sbocciano e rendono i giardini più colorati in questa fase dell’anno.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com



ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Ci sono persone a cui piacciono i discorsi pomposi e pensano che il pronunciare le parole “si risolve tutto” sia di per se sufficiente... Non lasciatevi contagiare dalla loro superficialità e dallo scarso impegno lavorativo. Nelle questioni pratiche fidatevi del vostro buon senso e del classico “olio di gomito”. Smaltite tutto il lavoro arretrato per evitare difficoltà e ritardi che possono nuocervi.

AMORE E ARMONIA. Passate un momento strano ed appassionato. Se non sapete cosa volete e non vi sentite sereni non date la colpa al partner ma fatevi un esame di coscienza e ragionate.

BENESSERE E SALUTE. Avete le spalle coperte e la dispensa piena...approfittatene e godetevi la vita in pieno. E' il momento ideale per prendere iniziative coraggiose.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Non tutte le ciambelle escono con il buco.…..L’impegno che è stato messo nel lavoro sembra non portare i frutti desiderati, qualcosa disturba portando fuori strada. Per risolvere un problema professionale conviene puntare su un progetto del tutto nuovo, ripartire è dura ma dà nuovi stimoli e la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi problemi. Abnegazione e forza di volontà saranno le armi vincenti.

AMORE E ARMONIA. Oasi di equilibrio e di relax con sprazzi di vero, focoso ardore. Assecondate questa fase con tutta la seduttività di cui siete capaci.

BENESSERE E SALUTE. Un ricordo doloroso non vi dà pace, rilassatevi con impegno per trovare la serenità. Lo stress vi impedisce di godere dei momenti positivi, dovete assolutamente prendervi qualche pausa altrimenti rischiate l'esaurimento psico-fisico. Pesce, legumi e soia nella dieta e tisane con passiflora e tiglio.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Le idee non mancano di certo ma purtroppo sono un po' confuse a causa di una dispettosa quadratura astrale inoltre, a volte, con i superiori od i clienti, ragionare non serve a niente. Meglio cercare altre strade od evitare decisioni di rilievo. Dovrete essere laboriosi e infaticabili come non mai per farvi rispettare ed apprezzare.

AMORE E ARMONIA. Non permettete a nessuno di interferire con il vostro mondo, difendete a spada tratta la vostra vita privata, la vostra intimità ed i vostri progetti. Tornate a credere nell’amore, provate a riflettere che in fondo siamo angeli con un'ala sola e solo restando abbracciati possiamo continuare a volare.

BENESSERE E SALUTE. Cercate di ritrovare la serenità persa. Alcuni rimedi omeopatici come i fiori di Bach, possono aiutare. Divertitevi, fate ginnastica e pensate positivo.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Nell’ambiente lavorativo qualcuno si impone con autorità eccessiva, ma voi trovate il modo di “addolcire” le sue consegne moderando la tensione. Approfittate di questo periodo creativo per lavorare a nuovi progetti e miglioramenti, da proporre e attuare appena se ne presenterà l’occasione. Alcuni problemi non sono così grandi come sembrano, ma dovreste affrontarli con maggior decisione senza lasciarvi prendere dallo sconforto. AMORE E ARMONIA. Chi vi piace stende tappeti rossi dinnanzi a voi, ma c'è da fidarsi? Nonostante l'invito alla prudenza sia d'obbligo, il periodo si presenta particolarmente vivace ed intenso ma anche contradditorio. BENESSERE E SALUTE. Coadiuvate la buona forma fisica con esercizio fisico e yoga. Disco verde a zuppe o insalate di verdura e frutta cotta.

VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Non è il momento di darvi a spese pazze. Avete una gran voglia di rompere le righe e godervi la vita senza inutili sensi di colpa. Le attività artistiche e creative risultano particolarmente favorite. Lungimiranza e moderazione sono ...d'obbligo! Non fatevi tentare da investimenti azionari rischiosi e controproducenti. Parola d’ordine del periodo: Prudenza! AMORE E ARMONIA. Dovrete fare molta attenzione alla possibilità di incontrare una vecchia fiamma, potrebbe riaccendersi la passione e rovinare quanto avete costruito sinora. Se siete single non ostinatevi a cercare un partner in ambienti diversi dal vostro. BENESSERE E SALUTE. Il livello di energia è buono e siete nella condizione ideale per far fronte a tutti gli impegni nonostante il sopraggiungere di un po’ di stress, causato da piccoli contrattempi, non fateci caso e scaricatevi praticando un’attività sportiva.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Siete sempre sulla breccia e risplendete, come è nel vostro stile, approfittate di questo periodo favorevole per soddisfare i vostri desideri, portare a termine i vostri progetti e rimpinguare le casse familiari. L’attuale congiuntura positiva, tra qualche tempo non vi sosterrà più come ora e dovrete evitare azioni impulsive o soluzioni arrischiate, prediligendo l’accortezza all’azione.

AMORE E ARMONIA. Venti di burrasca s'avvicinano e una piccola tromba d'aria si abbatte sulle vostre relazioni a due...evitate decisioni impulsive.

BENESSERE E SALUTE. Un'eccessiva reticenza allontana le persone care. Non prendetevela, a volte nella vita succedono delle cose che subito fanno male ma con buona volontà, si riesce a vedere il lato positivo anche in queste situazioni e allora, tutto diventa una crescita.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. La cosa peggiore, quando si raggiunge la vetta, è il fatto di non poter procedere oltre, se non iniziando la discesa. Possibili turbolenze nel settore lavoro/finanze a causa di alcune quadrature astrali “intricate” ma, nel breve, la ruota della fortuna girerà decisamente tornandovi favorevole, e tutto cambierà. Se siete troppo stressati non prendetevela con chi è più gentile. Colleghi poco collaborativi o, forse, solo inesperti vi mettono i bastoni tra le ruote.

AMORE E ARMONIA. Serenità in famiglia ma complicazioni sentimentali o con il partner. C'è anche il ravvicinamento di una persona del passato a complicare la situazione.

BENESSERE E SALUTE. Vi farà bene aprirvi con un amico, rilassarvi con della buona musica e concedervi un’attività ricreativa. Evitate gli sforzi eccessivi e non tralasciate una visita dal medico, prevenire è meglio che curare.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Congiunture planetarie ed alcune opposizioni faranno montare l’insoddisfazione oltre i livelli di guardia. Sapete di poter intraprendere grandi progetti ma la mancanza di fiducia in voi stessi e la mancanza di audacia, non ve lo consente. Trovate una valvola di sfogo al di fuori del lavoro, un hobby, uno svago oppure una passione che vi dia soddisfazione. Combattete le avversità con una bella dose di …positività!

AMORE E ARMONIA. Il gusto di scoprire cosa si nasconde dietro le cose e l’anima di chi vi sta vicino è più sollecito che mai, visti i nuovi personaggi curiosi che vi gravitano intorno. Serenità nella coppia ma qualche turbolenza in famiglia.

BENESSERE E SALUTE. Imparate a cogliere gli aspetti piacevoli di ogni esperienza, un po’ di tranquilla solitudine vi aiuterà a schiarirvi le idee e una cura depurativa, associata a del sano movimento, vi disporrà al meglio per affrontare un periodo piuttosto impegnativo.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. La maggior parte delle persone preferisce rimanere dov’è piuttosto che rischiare di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. È proprio il passaggio da una situazione all’altra a preoccuparvi, avete bisogno di sentirvi dire che c’è qualcosa di meglio ed è esattamente quello che vi offriranno i pianeti. Armatevi di coraggio e provateci, sarete risarciti… ad usura. Gli astri vi agevoleranno facendovi ritrovare una forma smagliante e, nuovi e ben più vasti orizzonti, si spalancheranno in campo professionale e familiare.

AMORE E ARMONIA. Con un’occhiata percepite lo stato d’animo e le emozioni profonde di chi amate, è la vostra forza e la vostra sensibilità che vi permette di farlo.

BENESSERE E SALUTE. Troppi pensieri affollano la vostra mente, spingendovi a cambiare il modo di interpretarli. Fatti nuovi e poco prevedibili rinnovano anche il vostro tradizionale modo di agire.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Nel lavoro c'è stato un momentaneo stop ma ora, le cose stanno girando nel verso giusto. E' meglio collaborare di volta in volta con persone diverse, secondo le vostre necessità, e non fidarsi sempre dei soliti, privi di motivazioni. Scoprirete di sapervi organizzare anche in modo autonomo grazie alla mancanza di iniziativa di chi invece, la dovrebbe possedere. Pensare positivo e credere in ciò che si vuole ottenere, vi aiuterà.

AMORE E ARMONIA. Cercate di stimolare un rapporto che altrimenti rischia di entrare in crisi....la monotonia può far andar alla deriva anche un grande sentimento, date spazio alle emozioni e alle affettività per risvegliare sentimenti e voglia di vivere.

BENESSERE E SALUTE. Le provocazioni vi si ritorcono contro inoltre, siete particolarmente vulnerabili dal punto di vista fisico a causa di problemi articolari, che tornano alla ribalta.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Energia prorompente e tanta vitalità che attraversa il vostro cielo e vi spinge in avanti. Animati da questa carica positiva potete dare un calcio alle mezze misure per puntare in alto. Non perdete tempo, rimanete concentrati sui vostri obiettivi e lasciate perdere ciò che non vi è chiaro. Sarete stupiti e ammirati per le vostre capacità e senso di responsabilità.

AMORE E ARMONIA. Complice un trigono favorevole e grazie ad una carica erotica invidiabile, emanerete un fascino a cui sarà difficile resistere. Lasciate libero spazio ai vostri impulsi e cedete a qualche frivolezza.

BENESSERE E SALUTE. Un cambiamento d'aria, riattiva le vostre energie un po’ sotto il livello abituale. Un regime di vita senza tanti eccessi vi aiuterà a tornare al vostro meglio.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Nel lavoro tirerete fuori la grinta e l'intraprendenza, ma nella vita privata sarà di pace e tranquillità che avete voglia. Mettete ordine nella vostra vita professionale e famigliare, prendetevi il tempo necessario per farlo e ne sarete soddisfatti. La ruota della fortuna dovrebbe lentamente girare in positivo ma dovete pazientare. Qualcuno vi induce a spendere e spandere: non ascoltate!

AMORE E ARMONIA. In questo periodo c'è un energia diversa che ti indica un notevole cambiamento della vita, come se tutto dovesse rinascere, nuovi entusiasmi e ritrovata fiducia. Nuove conoscenze all’orizzonte che si potranno tramutare in amicizia o in amore “scintillante”!

BENESSERE E SALUTE. Siete un po’ stanchi però sapete di aver fatto bene. La saggezza è per l'anima ciò che la salute è per il corpo. Ritagliatevi spazi di relax e a tavola puntate sulle insalatone per tornare di nuovo in forma.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com

Pagina FB - Astrologia di Platone

www.astrologiadiplatone.com