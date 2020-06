Biella, lite agli Zumaglini con pistola e bottigliata in testa. Una arresto e una denuncia da parte della Polizia

Una denuncia, un arresto e 7 giorni di prognosi per uno dei due contendenti. E' il bilancio dell'ennesima lite ai giardini Zumaglini, scoppiata tra le 15,30 e le 16 di sabato 30 maggio. Il noto biellese A.B. ha notato una volante della Polizia mentre stava procedendo in un normale controllo. A quel punto si è nascosto dietro la panchina sulla quale erano seduti una ragazza e un giovane di origine marocchina. Lo stesso ragazzo, intimorito dal movimento repentino dell'uomo, ha chiesto il perchè di quell'azione e di allontanarsi subito.

L'A.B. si è alzato e pistola alla mano (in seguito verificata in arma giocattolo in ferro ma che al momento sembrava vera) ha iniziato a spingere il marocchino prima di allontanarsi. Inseguito, è nata la colluttazione anche se l'uomo ha tentato di scagionarsi dicendo che in mano aveva una pistola finta. Nel faccia a faccia è spuntata una bottiglie di vetro usata dall'extracomunitario per spaccarla sulla testa dell'A.B. Non solo, il giovane avrebbe continuato a colpire l'A.B. diverse volte, tanto da procuragli alcune ferite per le quali c'è stata una copiosa fuoriuscita di sangue.

Le diverse pattuglie della Squadra volante della Polizia hanno riportato la calma tra i due facinorosi. L'ambulanza del 118 ha poi provveduto a trasportare l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, dove i medici hanno stabilito una prognosi di sette giorni. A.B. è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Arrestato invece il giovane extracomunitario che ora dovrà difendersi dall'accusa di lesioni aggravate dall'uso della bottiglia. Nella giornata di oggi lunedì 1 giugno ci sarà il processo per direttissima per la convalida del fermo.