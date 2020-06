2 giugno, Mongrando espone il Tricolore sulla facciata del Municipio

Mongrando si prepara a festeggiare la Festa della Repubblica. Per tale occasione, il sindaco Antonio Filoni ha esposto il Tricolore sulla facciata del Municipio per ricordare il primo suffragio importante anche per le donne. “La prima volta in cui tutti vengono chiamati per decidere se Monarchia o Repubblica – spiega Filoni - Grazie al voto di tutti oggi siamo una Democrazia”.