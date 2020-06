Milla è scomparsa da casa, l'avete vista?

Milla è scomparsa dalla sua famiglia. Questa dolce e bionda cagnolina di piccola taglia si è allontanata dalla sua abitazione di Graglia nella giornata di sabato. Ha 12 anni ed è sterilizzata. L'ultima volta l'hanno avvistata nei dintorni di regione Flecchia.

“È dolcissima, buona, affettuosa, non morde nessuno ma è timida e non si lascia avvicinare – spiega la padrona – Se qualcuno la vedesse non esiti a contattarmi spiegando bene la zona in cui l'ha avvistata”. Se avete informazioni chiamate il 338.7698509.