A Miagliano la prevenzione del rischio idrogeologico è di casa, consolidato il versante roccioso di via Lanati

Proseguono sul territorio di Miagliano gli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio idrogeologico. Il versante roccioso prospicente via Lanati (strada per frazione Case Code) è stato consolidato tramite imbragatura con tiranti, reti metalliche e chiodature attive. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi come spiega l’amministrazione comunale: “L’operazione è stata realizzata con regia progettuale e finanziaria della nostra Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch. Un altro intervento completato”.