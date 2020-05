Settimana prossima in Regione incontro con lavoratori e lavoratrici delle Rsa

Il presidente della Regione Alberto Cirio e il vice presidente Fabio Carosso hanno incontrato, venerdì pomeriggio, una delegazione di lavoratori delle Rsa del Piemonte e delle organizzazioni sindacali. Presenti Elena Palumbo della Funzione pubblica Cgil, Cristiano Montagnini e Tiziana Tripodi rispettivamente della FISASCAT e FP Cisl, Nicolino Conconi della UilFPL e Luigi Gambale della UilTuCS.

Durante l’incontro sono state espresse le preoccupazioni per il futuro di uno dei servizi di assistenza più importanti per la comunità: dalle criticità riscontrate sull’effettuazione dei tamponi alla ripartenza delle attività nella Fase 2 dell’emergenza Covid, oltre ai legittimi timori, in questo momento di grande difficoltà, per i contratti di lavoro dei circa 15 mila operatori impegnati quotidianamente sul campo.

“Siamo consapevoli dell'enorme sforzo e del sacrifico che stanno affrontando da mesi tutti gli operatori delle Rsa piemontesi - commentano il presidente Cirio e il vicepresidente Carosso - A loro non va solo la nostra riconoscenza, ma anche la massima attenzione, per un servizio importante e complementare a quello della sanità pubblica".

"Abbiamo già organizzato per giovedì della prossima settimana un incontro con l’assessore alla Sanità Icardi e alle Politiche Sociali Caucino per approfondire alcuni dei temi che sono stati posti all’attenzione”.