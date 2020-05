Giardino Botanico di Oropa, termina il viaggio virtuale: riaprono le porte per vedere le fioriture VIDEO

C’è voglia di tornare ad ammirare di persona le meraviglie del Biellese. Da ieri, sabato 30 maggio, le porte del Giardino Botanico di Oropa sono tornate a riaprire nei tempi e modi consueti, osservando le disposizioni previste per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Termina così il viaggio virtuale del Giardino Botanico che ha accompagnato i lettori di Newsbiella per tutte queste settimane. Al virtuale torna a farsi strada la realtà, come confida nell’ultimo video il direttore Fabrizio Bottelli. L'emergenza sanitaria, però, non è ancora finita: viene richiesto, infatti, di rispettare alcune semplici indicazioni per poter accedere al Giardino, per la sicurezza del pubblico e quella di chi ci lavora.

All’interno della struttura sono ammesse al massimo 70 persone contemporaneamente e, nel caso in cui vi siano dei tempi di attesa, l’invito è di non creare assembramenti all'esterno dell'ingresso; si sollecita l’utilizzo della soluzione idroalcolica sanificante per le mani messa a disposizione prima di entrare nel Giardino; a chi manifesta sintomi influenzali e 37,5°C o più di febbre viene consigliato di rimanere a casa ed è richiesto l’utilizzo della mascherina, a tutela del pubblico, degli altri visitatori e del personale del Giardino. Senza dimenticare l’osservanza delle distanze di sicurezza di 1 metro.

Le visite guidate sono sospese sino a data da destinarsi, ma per la riapertura c’è una importante novità: da quest’anno sono disponibili delle nuove e divertenti audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta.