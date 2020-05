Biella, riapre al pubblico la piscina Rivetti

Dopo mesi di attesa, la piscina comunale Massimo Rivetti di Biella riapre al pubblico biellese. A darne notizia ieri la pagina social del Comune di Biella con un post: “Il gestore della piscina Massimo Rivetti In Sport Biella ha definito le date di riapertura: lunedì 1° giugno riaprirà l’impianto coperto e da sabato 6 giugno l’impianto scoperto. Il Centro Sportivo ha adeguato la struttura in ottemperanza al DPCM 17-5-2020, alle conseguenti Ordinanze Regionali e Comunali ed ai relativi protocolli di sicurezza nonché alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevedono lo svolgimento del servizio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento per la sicurezza del personale e degli utenti”. Una buona notizia per gli utenti e per tutti gli amici sportivi della nostra provincia.