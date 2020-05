2 Giugno, Fratelli d’Italia scende in piazza anche a Biella. Delmastro: “Daremo voce a imprese, partite iva e operai”

Il 2 Giugno alle 10 Fratelli d'Italia sarà in Piazza Santa Marta a Biella per la manifestazione della produzione che non si ferma. “Daremo voce a quell’Italia, come abbiamo fatto in questi mesi, stremata da lunari e marziani codici Ateco e che attendeva invece protocolli di sicurezza per aprire – spiega il deputato Andrea Delmastro in una nota stampa- Daremo voce ad autonomo e partite iva che hanno sempre rappresentato il motore economico della nazione e che oggi, nel momento del bisogno, sono mortificati da ignobili 600 euro inferiori al reddito di cittadinanza. Daremo voce a tutti gli operai in cassa integrazione che non hanno ancora visto un euro. Daremo voce a chi è stato recluso ai domiciliari senza colpa e senza pena, mentre i mafiosi venivano scarcerati. Daremo voce alle imprese alle quali il Governo continua solo a dire che garantirà loro di potersi indebitare, ma alle quali non è ancora arrivato un euro di liquidità vera, dopo essere state chiuse per decreto per mesi. Daremo voce agli italiani che non vogliono task force da 450 esperti, ma certezze per il loro futuro. Daremo voce a quell’Italia orgogliosa che vuole tornare a rialzarsi. Gli italiani conoscono la loro altezza solo quando sono costretti a rialzarsi e noi vogliamo essere al loro fianco, pretendendo rispetto, certezza, immissione di liquidità e non possibilità di indebitarsi, contribuiti a fondo perduto, sostegno alle famiglie, azzeramento della burocrazia. Solo così ci potremo rialzare”.