Eccellenze in digitale, nuovo webinar sul posizionamento del brand

Il progetto "Eccellenze in Digitale", promosso da Unioncamere in collaborazione con Google e realizzato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in sinergia con il PID - Punto Impresa Digitale camerale, organizza per il prossimo 4 giugno un webinar gratuito dedicato al “Brand positioning”.

L’appuntamento, che prenderà il via alle 9,30, è finalizzato a illustrare le azioni che permettono di collocare un prodotto, una marca o la scelta di un professionista nella mente di un acquirente che lo considererà il primo/migliore/ideale, rispetto alla scelta tra altri concorrenti. Rispetto al passato, i modi per effettuare il positioning si sono moltiplicati, così come il web ha ampliato enormemente il mercato, motivo per cui questa attività risulta fondamentale, anche e soprattutto per le PMI, per costruire un’adeguata ed efficace strategia di marketing.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 12 di mercoledì 3 giugno. Durante il seminario, verranno fornite informazioni riguardo agli incontri individuali con il Tutor Digitale della CCIAA di Biella e Vercelli.

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e di svolgimento dei webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Biella e Vercelli www.bv.camcom.gov.it (sezione Digitalizzazione - Progetto Eccellenze in Digitale - Eccellenze in Digitale Anno 2020) http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=3145 .

Si ricorda, inoltre, che da quest'anno è possibile seguire tutte le novità formative e promozionali nella pagina Facebook ufficiale Servizi Digitali Camera di Commercio Biella e Vercelli al seguente link: https://www.facebook.com/CameraOpenDigital .

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Digital Promoter del PID - Punto Impresa Digitale, Nicolò Mora, scrivendo all’indirizzo e-mail pid@bv.camcom.it.