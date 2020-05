Perdono il controllo del motorino e si schiantano contro un muro: due giovani in ospedale

Ha riportato 30 giorni di prognosi il 19enne di Biella, rimasto coinvolto insieme ad un coetaneo, in un incidente stradale autonomo, avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30, a Ronco Biellese. Il giovane stava viaggiando in sella al suo motorino con a bordo l’amico quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con il manubrio contro un muro rovinando sull’asfalto.

Entrambi sono stati trasportati con urgenza in ospedale dai sanitari del 118: il conducente avrebbe riportato un trauma facciale e una probabile frattura agli arti; per l’amico, invece, solo lievi escoriazioni. Tutte e due sono stati sottoposti agli esami tossicologici. Le forze dell’ordine stanno procedendo con i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.