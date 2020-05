Occhieppo Inferiore, giovani svegliano i vicini all’una di notte con il suono dei videogames

Nuovi interventi delle forze dell’ordine per alcuni episodi di disturbo alla quiete pubblica. Questa notte, intorno all’una, alcuni residenti di Occhieppo Inferiore si sono lamentati di alcuni rumori provenienti da un alloggio vicino: si trattava di alcuni ragazzi impegnati a giocare ai videogames. Puntualmente sono stati invitati ad abbassare il volume per permettere il riposo ai vicini.

Nelle stesse ore, veniva segnalata musica alta e presenza di giovani al Piazzo di Biella, in via Amedeo Avogadro di Quaregna. Anche in questo caso, venivano invitati a tenere un comportamento consono vista l’ora sebbene i componenti del gruppo fossero con la mascherina e ben distanziati tra loro.