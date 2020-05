L’ultimo addio in Duomo al commerciante di Biella morto con la moto nello schianto in tangenziale

Si sono celebrati ieri pomeriggio, nella cattedrale di Biella, i funerali di Pierfranco Valsecchi, il 54enne tragicamente scomparso in sella alla sua moto nell’incidente mortale dello scorso 24 maggio, sulla tangenziale di Vercelli, in zona Carrefour. L’uomo era molto noto in città per la sua attività di commerciante. Numerosi gli attestati di stima e i commiati di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.