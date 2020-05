Saranno da accertare le cause dell’incendio scoppiato questa mattina, 31 maggio, intorno alle 6.30. A prendere fuoco l’insegna della Pettinatura di Verrone, situata nella parete che si affaccia sulla strada Trossi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, in due ore, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Seguiranno aggiornamenti.