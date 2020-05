Furto: merce rubata per 500 euro trovata nel bagagliaio dell'auto. Nei guai tre donne e un marito violento

Merce per circa 500 euro, equivalente a quattro carrelli della spesa, sono stati recuperati dagli agenti della Squadra volante della Questura di Biella. A compiere il furto tre donne biellesi che con molta probabilità hanno "visitato" diversi supermercati prima di essere beccate. Il fatto è successo in settimana e solo alla Lidl di Vigliano, gli operatori sono riusciti a segnalare alla Polizia, il furto. Il modus operandi è sempre lo stesso: una di loro resta fuori dal negozio come "palo" e le altre entrano per mettere a segno il furto.

Gli agenti delle Volanti hanno così intercettato l'auto segnalata. All'interno trovata merce di tutti i generi, anche non alimentare, per un valore di circa 500 euro, equivalente a quattro carrelli della spesa. Le tre donne, una delle quali incinta, sono state condotte negli uffici della Questura, in via Aldo Moro a Biella. Pochi minuti più tardi sono intervenuti i mariti, riuscendo ad introdursi grazie all'entrata, nel cortile posteriore, della guardia medica.

Le parole con i poliziotti sono bastate per calmare gli animi di due dei tre uomini. L'ultimo, invece, ha iniziato a dare in escandescenza ed è venuto a contatto con i poliziotti. Dalla colluttazione, un agente è rimasto ferito con un taglio all'avambraccio giudicato poi guaribile in 10 giorni di prognosi. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per le tre donne inevitabile la denuncia per furto in concorso.