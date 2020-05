Anziana vaga in stato confusionale per Candelo, scatta l’allarme

Momenti di preoccupazione a Candelo. Nella giornata di ieri, 30 maggio, una donna anziana vagava per il paese in evidente stato confusionale. Giunta in prossimità di una panetteria, alcuni passanti hanno lanciato l’allarme chiedendo assistenza alle forze dell’ordine che, una volta sul posto, hanno riaccompagnato la pensionata presso la propria abitazione e avvisato i familiari.