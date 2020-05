Lessona pronta alla ripartenza, l'amministrazione a sostegno di cittadini e attività

Sostenere i cittadini nel difficile momento della riapertura, soprattutto a livello economico. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Lessona, che si è riunita in consiglio lo scorso 28 maggio. In merito all'emergenza i cittadini, come dichiarato dal sindaco Chiara Comoglio, sono stati molto diligenti dalla riapertura, arrivando addirittura a chiedere maggiori informazioni al comune per poter rispettare a pieno le normative.

Sulle mosse economiche spiega il primo cittadino: “Abbiamo costituito un fondo di 50mila euro che potrebbe anche aumentare e che verrà dato a sostegno di quelle attività che sono state chiuse nel periodo di lockdown. Fra poco definiremo i parametri con cui verrà elargito e lo attiveremo. Durante la quarantena abbiamo anche effettuato la consegna delle mascherine donate dalla Regione e abbiamo dato una mano alle famiglie in difficoltà con i buoni pasto".

Il consiglio comunale, però, si è anche soffermato su alcuni interventi sulle opere pubbliche lessonesi: “Dopo aver fatto alcune variazioni di bilancio - spiega - a pfronte dell’emergenza abbiamo ideato alcune operazioni per la manutenzione e l’adattamento alle norme sanitarie di alcuni luoghi. Ad esempio, abbiamo fatto un lavoro sugli uffici necessario per il rispetto del distanziamento sociale e per permettere a chi vi trascorre le giornate all’interno di non rischiare il contagio".

Altro obiettivo dell'amministrazione è di migliorare gli istituti scolastici del paese: "È in programma la sostituzione delle luci delle scuole elementari con delle luci a led, già presenti nelle scuole medie e nelle materne. Inoltre, grazie alla progettazione donata dal Circolo Lessona, intendiamo sistemare e di conseguenza adeguare l’acustica del nostro palazzetto in modo da permettere, al suo interno, lo svolgimento di attività non solo sportive, come quelle didattiche. Inoltre, vogliamo effettuare dei lavori anche sui centri sportivi e di ricreazione, come la sistemazione degli spogliatoi del campo di calcio per consentirne l’uso rispetttando le disposizioni previste. È stato anche disposto un ampliamento di una strada provinciale, acquisita dal comune, detta “Strada del Mulino”, che sarà riqualificata. Infine, ci saranno degli interventi sull"illuminazione pubblica".

In conclusione, Chiara Comoglio ha anche discusso un tema caldissimo negli ultimi tempi, quello dei centri estivi: “Stiamo aspettando le linee guida della regione per la loro organizzazione ma ne abbiamo già discusso con l’associazione genitori che se ne è occupata negli ultimi anni. C’è necessità di capire come si dovranno gestire i bambini per evitare che vengano infrante le regole sanitarie, chiaramente i gruppi saranno più piccoli e intendiamo fare un sondaggio ai cittadini per avere un’idea del numero di interessati. Sarà necessario dare la priorità ai residenti perché è palese che non si potranno accogliere anche coloro che arrivano da fuori.”