Treni regionali, dal 3 giugno servizio oltre il 70%. Ecco le variazioni sulle linee di Biella

Da lunedì 3 giugno, nel proseguimento della fase 2 dell'emergenza, ci sarà un nuovo incremento dell’offerta ferroviaria di Trenitalia in regione Piemonte. Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, circoleranno circa 150 treni in più, arrivando al 73,2% della normale programmazione. Il numero di treni in circolazione passa così da 401 a 556 al giorno.

Per quanto riguarda le linee gestite da GTT il potenziamento dell’offerta avverrà in fasi successive dall’8 giugno sulla linea sfmA e dal 14 giugno sulla linea sfm1. Sempre il 14 giugno è previsto un ulteriore aumento dell’offerta anche sulle linee gestite da Trenitalia.

Per quanto riguarda i treni Regionali Veloci i principali incrementi riguardano le linee Torino-Milano, Torino-Cuneo/Savona e Torino-Genova. Anche sulle linee dei treni regionali da e per Biella sono in programma alcune variazioni.

Sulla Biella-Santhià, dal lunedì al venerdì, sono stati aggiunti 12 treni per completare l’orario, mentre nei giorni festivi ci saranno due coppie di treni in più. Nella prossima fase è prevista la ripresa della circolazione dei treni di rinforzo e della sera. Sulla Biella-Novara, invece, è stato ripristinato il consueto orario con l'aggiunta di 15 treni dal lunedì al venerdì, mentre nei festivi sono state aggiunte tre coppie di treni.