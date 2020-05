Sagliano, l'assessore Davide Raniero si dimette

"Non lo ringrazierò mai abbastanza". Queste le parole del sindaco di Sagliano Andrea Antoniotti nei confronti di Davide Raniero, assessore ai lavori pubblici che nei giorni scorsi ha consegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Già presente con l'amministrazione Forgnone, per circa un anno Raniero si è occupato di ricoprire la maggiorparte delle attività dell'ufficio tecnico, oltre ai normali compiti che il suo assessorato richiedeva. "Un impegno non indifferente per il quale non si è mai tirato indietro" spiega il primo cittadino.

Un pensiero a lui dedicato è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook Vivi Sagliano 2.0: "Grazie Davide per il tuo grande impegno prima nel ruolo di consigliere e poi come assessore. Tutte le iniziative di questi ultimi anni ti hanno sempre visto protagonista dalla progettazione alla realizzazione operosa e puntuale. Ci sei sempre stato, senza se e senza ma, mai con la volontà dell'apparire ma al contrario con quella semplicità del fare schietto e naturale di cui puoi essere veramente orgoglioso. Tutto e sempre per il bene di Sagliano. Ci sono tanti modi di partecipare alla vita attiva di un paese e tu da oggi, troverai sicuramente quello che più ti piacerà e noi ci saremo ancora".

Il nome del suo sostituto verrà reso noto la prossima settimana: "Abbiamo trovato un'ottima soluzione per garantire la continuità operativa - conclude Antoniotti -. Entro la giornata di lunedì firmerò il decreto della nomina".