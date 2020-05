Verrone Solidale, raccolta fondi contro l'emergenza alimentare

Verrone Solidale è l'iniziativa promossa dal Comune in favore delle famiglie più colpite economicamente dal coronavirus, le quali potranno beneficiare di donazioni, di qualsiasi entità, per le quali è stato aperto un conto corrente presso la Banca Sella del paese, dedicato all'emergenza alimentare causata dalla pandemia (IBAN IT18R0326844210052163860230 : causale erogazione liberale per emergenza covid, art. 99 DL 18/2000).

A Verrone la "fase 2 bis" è iniziata con la riapertura, dal 18 maggio, della biblioteca civica Alfonso Sella, la quale è aperta il lunedì dalle 15 alle 17, il mercoledì (17-19) ed il giovedì (10-12) con obbligo di mascherina, gel idro-alcolico a disposizione e divieto di assembramento.

Sabato 23 maggio è stata la volta della riapertura del Museo Falseum. Anche qui valgono le stesse regole della biblioteca. "Osserviamo qualche limitazione, - dice lo staff di Falseum - con l'installazione di alcune protezioni disseminate per le nostre sale tematiche, e la disponibilità di disinfettanti a tutela dei visitatori e del personale. Le visite sono possibili solo muniti di mascherine e, per rispettare i divieti di assembramento, concesse a piccoli gruppi di persone. Questo significa che la prenotazione dovrà divenire la prassi: in caso di sovrapposizione di visitatori, saranno proprio i prenotati ad aver la precedenza. Le informazioni per prenotare si trovano alla pagina www.falseum.it/it/visita/orari-e-biglietti/ ".