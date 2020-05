quarantenasuifornelli - Tortellini ripieni di baccalà mantecato su crema di topinambur

Questa settimana voglio suggerirvi una ricetta di media difficoltà.

Proverete il baccalà mantecato in un tortellino accompagnato con cipolle caramellate e lime.

Ricetta per 4 persone:

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

In una pentola mettiamo la cipolla tritata, l'aglio, la patata, il prezzemolo tritato e il latte.

Facciamo bollire a fuoco basso per una decina di minuti (se è necessario aggiungiamo ancora un goccio di latte).

Frulliamo il tutto con un mixer ad immersione e aggiungiamo il baccalà tagliato a tocchetti, i chiodi di garofano, la cannella e continuiamo la cottura ancora per 5 minuti.

Dedichiamoci alla nostra pasta fresca: in una zuppiera mettiamo la farina setacciata (per evitare grumi), aggiungiamo i tuorli, il sale, l'olio, l'acqua e, con una forchetta, amalgamiamo il tutto.

Fatto questo prendiamo il nostro impasto e, con i movimenti del palmo della mano, iniziamo ad impastare per una decina di minuti, sino ad ottenere un panetto morbido.

Avvolgiamolo in una pellicola da cucina e mettiamolo in frigo per una ventina di minuti.