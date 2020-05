Prefettura e Comune di Biella uniti per la Festa della Repubblica

Il prossimo 2 giugno ricorrerà il 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Quest'anno la ricorrenza ricadrà in un momento storico particolare che non consente di essere presenti nelle piazze per le consuete celebrazioni. L'emergenza coronavirus e le conseguenti restrizioni, come la sospensione di eventi e il divieto di assembramenti, impediscono i festeggiamenti attraverso le tradizionali forme di partecipazione di tutte le Istituzioni e dei cittadini.

Tuttavia, al fine di celebrare la ricorrenza, la Prefettura di Biella, d’intesa con il Comune Capoluogo, in linea con le misure di contenimento vigenti, ha organizzato un breve ma significativo momento di rinnovata riflessione sul significato dell’Anniversario. La cerimonia pubblica ufficiale si svolgerà nella mattinata del 2 giugno presso i Saloni della Prefettura, in concomitanza con la manifestazione celebrativa presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, secondo il seguente programma.

In apertura, sarà intonato l’Inno Nazionale affidato al canto del soprano Francesca Faudella a cui seguirà la lettura, da parte del Prefetto Fabrizia Triolo, del messaggio inviato dal Capo dello Stato. In conclusione, sarà data lettura di alcuni brani recitati dal professore Enrico Martinelli, che ricorderanno la storia e i valori di unità della Festa della Repubblica. Nell'occasione, sarà dedicato un momento di raccoglimento alla memoria delle vittime del COVID-19. In ragione della situazione epidemiologica in atto, l’evento sarà limitato alla presenza delle sole Autorità.

Al fine di rendere partecipe la cittadinanza, la cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva a partire dalle ore 11, affinché le celebrazioni possano giungere direttamente nelle case dei biellesi ed essere condivise con tutta la comunità. La trasmissione in onda sarà anche trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Retebiella.