Decreto Rilancio e Riparti Piemonte, Fenoglio: "Da Forza Italia senso di responsabilità e proposte concrete"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con un eccellente lavoro svolto dall'Onorevole Roberto Pella in qualità di vicepresidente ANCI e con il suo impegno a favore delle riaperture anticipate nel settore tessile, il lodevole e prezioso lavoro del Senatore Gilberto Pichetto Fratin in commissione Bilancio e del Coordinatore Regionale Onorevole Paolo Zangrillo in Commissione Lavoro, Forza Italia in questo delicato momento non ha mancato di dare il proprio contributo propositivo con profondo senso di responsabilità.

Ma purtroppo il Governo ha fatto scelte differenti. Quello che ha condizionato il "Decreto Rilancio" è stata una scelta ben precisa, ovvero la direzione del risarcimento (quella del «dare» con profondi principi assistenzialisti), invece di intraprendere la strada dell’accelerazione, cogliendo l’occasione della crisi per moltiplicare i suoi investimenti, sbloccando le procedure arrugginite, e per sgravare di vincoli, anche fiscali, gli investimenti privati, in modo da dare un impulso all’economia in generale, con ricadute in tutti i settori.

I tempi ordinari dello Stato non corrispondono agli obiettivi e alle esigenze della crisi, specialmente se occorre attendere decreti attuativi, notifiche alla Commissione europea, decisioni degli organi collegiali, stati di avanzamento lavori, macchinosi controlli amministrativi che rallentano il funzionamento dell' apparato statale. Il Governo non si è preoccupato degli impedimenti prodotti dalle eccessive sanzioni e da controlli preventivi, che bloccano l’azione esecutiva e non si è chiesto se si poteva operare delegificando, invece di produrre tante norme che ingessano le burocrazie.

La scelta della nazionalizzazione di aziende come "Alitalia" creando di fatto nuovi "pachidermi" pubblici, di obsoleta concezione, come lo è stato in passato l' IRI, è un insulto allo stesso settore pubblico, già privato da anni di politiche indiscriminate di tagli ai finanziamenti e riduzioni del personale, che hanno contribuito a rendere meno efficiente il suo operato.

Ad esempio per i comuni italiani, che sono tra i principali interlocutori pubblici che rispondono in prima linea alle istanze dei cittadini, a causa della crisi prodotta dalla pandemia, si stima che avranno ammanco complessivo a bilancio pari a circa tre miliardi per il 2020. La stessa cifra che il Governo ha deciso di stanziare proprio per Alitalia. Pertanto quello che si materializza, purtroppo, è un triste quadro che ha come cornice i soliti vincoli burocratici con un fisco oppressivo e con un deficitario credito alle imprese , mentre sullo sfondo si delinea la lugubre immagine di una "patrimoniale". Le recenti dichiarazioni di apertura del Premier Conte alle apposizioni hanno meramente uno sgradevole senso caritatevole e giungono con gravissimo ritardo dinnanzi all' incredibile crisi che si è manifestata e che si prospetterà.

Di diversa tendenza è il concreto operato della Regione Piemonte, guidata presidente Alberto Cirio, che con il contributo a fondo perduto "Bonus Piemonte", all'interno della straordinaria operazione messa in campo con la Legge "Riparti Piemonte " è andato in controtendenza rispetto alle scelte del Governo, ponendo come uno degli obbiettivi principali il "fattore tempo", necessario per poter dare quella fondamentale iniezione di liquidità a tutti i livelli, snellendo il più possibile il procedimento burocratico sia nella fase istruttoria che esecutiva".