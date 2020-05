Fratelli d’Italia Biella celebra il 2 Giugno in piazza Santa Marta

Anche Fratelli d'Italia Biella celebra la Festa della Repubblica: alle 10 di martedì 2 giugno il partito sarà in piazza Santa Marta per festeggiare la ricorrenza. "Quest'anno i festeggiamenti avranno un tono più sobrio - spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini -. E' un anno particolare e la recente crisi sanitaria ci ha colpito in maniera molto grave. Il periodo è difficile e questa festa di unione nazionale deve aiutarci a risollevarci. Dopo la crisi sanitaria, avanza la crisi sociale ed economica e per rialzarsi il Paese deve agire e affrontare adeguatamente questa fase drammatica. L’economia Italiana è stata colpita duramente e le prospettive economiche, in questa fase di emergenza, sono gravemente compromesse. Dobbiamo tutelare la produzione nazionale, garantire lavoratori e imprese, assicurare il tessuto sociale e le famiglie mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire il benessere futuro. Bisogna fare in fretta e senza tentennamenti per evitare che la recessione diventi depressione economica. È necessario attuare politiche economiche che preservino il tessuto produttivo del Paese ed evitino l’incremento della disoccupazione. Occorre pianificare una tempestiva ed efficace ripresa economica. Le aziende e i lavoratori sono il vero patrimonio Italiano, dobbiamo tutelarli perché solo così potremo tornare a crescere. L’Italia saprà risollevarsi, come ha dimostrato molte volte di saper fare".