Dal Nord Ovest - Muore a 29 anni sulla salita del Torrione a Mergozzo

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa mattina per recuperare un alpinista precipitato durante la salita del Torrione di Bettola, nel comune di Mergozzo. L'uomo di 29 anni era con altri 3 compagni quando è precipitato in un canalone intorno a quota 1500 metri. Poco dopo le 8 i suoi compagni hanno lanciato l'allarme, ma quando l'eliambulanza 118 è giunta sul posto, purtroppo è stato possibile soltanto constatare il decesso. Con l'aiuto di un tecnico del Soccorso alpino aggiuntivo, l'elicottero ha recuperato la salma e i compagni della vittima che si trovavano in stato di choc, in un punto particolarmente esposto e pericoloso. Ha collaborato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.