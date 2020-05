Dal Nord Ovest - Cercatore di funghi accusa un malore, arriva il Soccorso Alpino

I tecnici della Stazione Valsangone del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno da poco concluso il recupero di un cercatore di funghi che ha avuto un malore nei boschi a monte di Forno di Coazze (To). L'uomo di 65 anni si è sentito male, con perdita dei sensi, in un punto piuttosto impervio. È intervenuta la squadra da terra che lo ha trasportato in un luogo aperto dove è stato recuperato al verricello dall'eliambulanza 118.