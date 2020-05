Cerrione, rinvenuto uno zainetto: Era il bottino di un furto in auto

Trova per strada uno zainetto e lo porta alle forze dell'ordine. L'episodio è accaduto ieri, 29 maggio, a Cerrione. Dopo alcuni approfondimenti, si è scoperto che lo zaino apparteneva a una donna che aveva subito un furto in auto la mattina stessa. All'interno della borsa sono stati rinvenuti i documenti e le carte di credito, ma dei soldi non c'era traccia. L'oggetto è stato quindi restituito alla legittima proprietaria.