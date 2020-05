Poesia di Tore Spanu per Laboratorio linguistico sardo/piemontese/castigliano

Continua la collaborazione di poeti contemporanei che offrono le loro opere per il Laboratorio linguistico“Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella per imparare a leggere e scrivere in lingua materna.

In questa poesia di Tore Spanu di Pozzomaggiore, affiora nella mente dell'Autore un pessimismo chiaro. Tradotti in Piemontese letterario nella versione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin di Caraglio (Cuneo) e in Castigliano, resi da Matteo Rebuffa di Candelo (Biella), i versi esprimono le difficoltà palesi di uno Stato incapace di dare risposte ai più deboli. Si rimarca il forte debito pubblico, si auspicano nuovi trattati, perché gli interessi passivi mettono in ginocchio il sistema. In questo momento storico di pandemia, il Poeta avverte che nulla di buono sta per arrivare, chiamando in causa la ricchezza di pochi!

Tràma

Che umbras malas si sunu accherènde

Sas nues chi minettant tempos feos

Nues chi sunt garrigas de peleos

A su pobèru umanu arrivende.



Arrivant suladas dae sos "deos"

Chi de vile interessu sunt bramende,

Pobertade in sos populos e nende:

Tótu 'ene at'andare, pagu creo.



Si at bisonzu de àtteros trattados

Ca si est su pianeta indepidadu,

Si sunu in fallimentu sos istados…



A chie su inari lievitadu

Cun sos populos martoriados

Lu devet custa terra 'e su peccadu?



Dimandare cheria a sa ricchesa

Si est sa caristia parte lesa!



Tore Spanu, su 14 de Maju de su 2020

Trama

Come cattive ombre si stanno avvicinando

Le nuvole minacciano brutti tempi

Nuvole che son cariche di problemi

Al povero umano arrivando.

Arrivano soffiate dagli "dei"

Che di vile interesse stanno bramando,

Povertà dei popoli e dicendo:

Tutto bene andrà, ci credo poco.



Si ha bisogno di altri trattati

Perché il pianeta si è indebitato,

Se sono in fallimento gli stati…



A chi i soldi lievitati

Con i popoli martoriati

Lo deve questa terra del peccato?



Domandare vorrei alla ricchezza

Se è la carestia parte lesa!

Tore Spanu, 14 Maggio 2020

Argir



Cmè d’ombre grame a van avzinand-sse

Le nìvole ch’a mnasso ’d temp brut

’D nìvole carià ’d sagrin

A-j calo a còl al pòver esse uman.

A rivo ’d sofiade daj “dé”

Che d’antëressi malonest a van machinand-sse,

Povrëssa dle gent an disanda:

A andrà tut bin, i-j chërdo pa vàire.

I l’oma da manca d’àuti acòrd,

Përchè ch’ës pianeta a l’ha andëbitasse,

E se a son an bancarota jë Stat ...

A chi ch’ij dné alvà

Con le gent martirisà

A dev-lo sa tèra dël pëcà?

I vorarìa ciameje a la richëssa

S’a l’é la famin-a la part ëndomagià!

Tore Spanu, ël 14 ëd magg dël 2020

Trama

Como malvadas sombras se acercan

Las nubes amenazan malos tiempos

Nubes llenas de problemas

Al pobre humano están llegando.

Llegan sopladas por los "dioses"

Que anhelan vil interés

Pobreza de los pueblos y dicen:

Todo irá bien, no lo creo mucho.

Se necesitan otros tratados

Porque el planeta se endeudó,

Si los estados están en quiebra ...

¿A quién el dinero recaudado

Con los pueblos atormentados

Se lo debe esta tierra de pecado?

¡Me gustaría preguntarle a la riqueza

Si la hambruna es parte afectada!