Aperte le iscrizioni ai Centri estivi di Spazio Ragazzi Divertistudio

- Summer Village 2020”, il Centro Estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio, per bimbi dai 6 agli 11 anni. Sarà attivo da lunedì 15 giugno a venerdì 11 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 presso la sede del Divertistudio in Piazza Falcone 3 a Biella; aperti anche tutto il mese di agosto.

Tre le soluzioni disponibili per l'estate dei vostri bimbi:

Tutto pronto per l’apertura delle iscrizioni ai Centri Estivi di Spazio Ragazzi Divertistudio, promossi dalla Cooperativa Anteo di Biella.

A causa delle norme in materia di contenimento da Covid-19 i posti saranno limitati; sarà possibile accogliere fino ad un massimo di 21 bambini.

- “Junior Club Alba Marina”, il Centro Estivo per bimbi dai 6 agli 11 anni all’Alba Marina di Valdengo. Sarà attivo da lunedì 15 giugno a venerdì 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 presso il Centro Sportivo "Alba Marina" (con possibilità di pre dalle 8 e post fino alle 18);

- “Teen Club Alba Marina”, il Centro Estivo per ragazzi dai 12 ai 14 anni all’Alba Marina di Valdengo. Sarà attivo da lunedì 15 giugno a venerdì 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, presso il Centro Sportivo "Alba Marina" (con possibilità di pre dalle 8 e post fino alle 18).

Grazie al Decreto "Cura Italia" e il successivo D.L. "Rilancio" i genitori che lavorano hanno la possibilità di richiedere il Bonus Baby-sitting, che può essere utilizzato anche per il pagamento della quota settimanale del Centro Estivo. Spazio Ragazzi Divertistudio vi supporterà nelle pratiche burocratiche di accesso al bonus. L’importo del bonus ha un limite massimo di 1000 euro, aumentato a 2000 euro per infermieri, OSS e personale sanitario. Alcuni comuni del Biellese, inoltre, metteranno a disposizione delle famiglie ulteriori fondi per il pagamento dei centri estivi.