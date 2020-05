A Massazza iniziata la sistemazione dei giardini comunali

Da circa dieci giorni il Comune di Massazza ha dato il via ai lavori di sistemazione, ammodernamento e messa in sicurezza dei giardini comunali. "L'emergenza che ci ha colpito non ci ha permesso di far iniziare i lavori come da previsione a fine febbraio. - spiega il sindaco Enrico Casana - Approfittiamo di questo periodo nella consapevolezza di poter creare qualche disagio ai nostri cittadini ed ai loro figli, ma, dato l'attuale quadro normativo stringente, difficilmente avremmo potuto riaprire il parco giochi in sicurezza. Il nostro parco giochi tornerà nei prossimi mesi come nuovo ed ancora più sicuro per i nostri bambini".

Lunedì 18 maggio hanno riaperto gli sportelli comunali. Allo scopo di salvaguardare la salute di impiegati e cittadini, gli uffici lavorano su appuntamento, che può essere concordato al numero telefonico 0161852206, mandando fax allo 0161852059, mail a massazza@ptb.provincia.biella.it, oppure pec a massazza@pec.ptbiellese.it .